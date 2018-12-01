В столкновениях участников акции протеста с полицейскими в Париже в субботу утром пострадали два корреспондента телеканала RT France. Один журналист получил ранения в результате взрыва полицейской гранаты со слезоточивым газом, во второго попала резиновая пуля, выпущенная из травматического ружья.

В столкновениях участников акции протеста с полицейскими на Елисейских полях в Париже в субботу утром пострадали два корреспондента телеканала RT France.Как сообщила глава этого СМИ Ксения Федорова, один журналист получил ранения в результате взрыва полицейской гранаты со слезоточивым газом, во второго, корреспондента Люка Леже, попала резиновая пуля, выпущенная из травматического ружья Flash-ball. Леже получил травму челюсти, он находится в больнице, состояние стабильное."Наши съемочные группы проявляют мужество и высокий профессионализм", — приводит слова Федоровой РИА Новости.Акцию проводят участники протестного движения "желтых жилетов". Они выступают против повышения цен на бензин. По предварительным данным, в столкновениях с сотрудниками правоохранительных органов в субботу, 1 декабря, пострадали 20 человек, в том числе шесть полицейских, более 100 манифестантов задержаны.По предварительным данным, в акции протеста участвуют около пяти с половиной тысяч человек, порядок в центре города охраняют около шести тысяч полицейских и жандармов. Закрыты семь станций парижского метро.