Пассажиры рейса авиакомпании Frontier Airlines, вылетевшего из Лас-Вегаса в Тампу, пережили несколько неприятных минут после того, как их Airbus 320 потерял обшивку одного из двигателей. К счастью, пилоты благополучно посадили самолет и в результате инцидента никто не пострадал.
Один из пассажиров самолета Airbus 320 авиакомпании Frontier Airlines запечатлел на камеру мобильного телефона инцидент, заставивший изрядно поволноваться присутствующих на борту.
В пятницу, 30 ноября, воздушное судно, на борту которого находилось шесть членов экипажа и 171 пассажир, вылетело из Лас-Вегаса в Тампу. Как сообщают СМИ, практически сразу после взлета обнаружилось, что часть обшивки на двигателе отваливается.
Пилоты благополучно совершили посадку в аэропорте вылета, в результате произошедшего никто не пострадал.