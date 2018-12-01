Пассажиры рейса авиакомпании Frontier Airlines, вылетевшего из Лас-Вегаса в Тампу, пережили несколько неприятных минут после того, как их Airbus 320 потерял обшивку одного из двигателей. К счастью, пилоты благополучно посадили самолет и в результате инцидента никто не пострадал.

Один из пассажиров самолета Airbus 320 авиакомпании Frontier Airlines запечатлел на камеру мобильного телефона инцидент, заставивший изрядно поволноваться присутствующих на борту.В пятницу, 30 ноября, воздушное судно, на борту которого находилось шесть членов экипажа и 171 пассажир, вылетело из Лас-Вегаса в Тампу. Как сообщают СМИ, практически сразу после взлета обнаружилось, что часть обшивки на двигателе отваливается.Пилоты благополучно совершили посадку в аэропорте вылета, в результате произошедшего никто не пострадал.