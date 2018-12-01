Российский нападающий Коламбус Блю Джекетс Артемий Панарин стал автором одного из голов своей команды в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с Миннесотой Уайлд. Хозяева льда победили гостей со счетом 4:2.

Российский нападающий "Коламбус Блю Джекетс" Артемий Панарин стал автором одного из голов своей команды в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с "Миннесотой Уайлд". Хозяева льда победили гостей со счетом 4:2.Для Панарина эта шайба стала седьмой в нынешнем сезоне. Российский вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский отразил в этой встрече 23 броска по своим воротам.When the Bread Man delivers, he really delivers. pic.twitter.com/xy12b5FEGI— NHL (@NHL) 30 ноября 2018 г.В Восточной конференции "синие пиджаки" занимают четвертое место, набрав 32 очка после 25 матчей. "Миннесота" идет на четвертой строчке турнирной таблицы Запада (30 баллов, 25 игр).