В курортном поселке Кирилловка Запорожской области Украины из-за шторма в Азовском море подтоплено 40 баз отдыха, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

В Запорожской области (Украина) в курортном поселке Кирилловка подтоплено 40 баз отдыха. Уровень воды достиг 20 сантиметров.В результате активного циклона на Азовском море остров Бирючий отрезало от дорожного сообщения. В Бердянске без электричества остались десятки домов.Аварийные службы работают на месте, пострадавших нет.Следующий циклон ожидается 4-5 декабря, передает "Интерфакс".