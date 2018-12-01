В курортном поселке Кирилловка Запорожской области Украины из-за шторма в Азовском море подтоплено 40 баз отдыха, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
В Запорожской области (Украина) в курортном поселке Кирилловка подтоплено 40 баз отдыха. Уровень воды достиг 20 сантиметров.
В результате активного циклона на Азовском море остров Бирючий отрезало от дорожного сообщения. В Бердянске без электричества остались десятки домов.
Аварийные службы работают на месте, пострадавших нет.
Следующий циклон ожидается 4-5 декабря, передает "Интерфакс".