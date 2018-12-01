Либеральное издание Новая газета в журналистских кругах давно прослыло как ангажированное СМИ, время от времени участвующее в скандалах. Отодвигая позитивные новости о России на второй план, журналисты издания продолжают поливать свою страну грязью, отмечают эксперты.

Либеральное издание "Новая газета" в журналистских кругах давно прослыло как ангажированное СМИ, время от времени участвующее в скандалах. Отодвигая позитивные новости о России на второй план, журналисты издания продолжают поливать свою страну грязью, отмечают эксперты.Спустя несколько дней после задержания нарушивших границу РФ украинских кораблей в Черном море журналист "НГ" Павел Каныгин взял интервью у немецкого историка Ральфа Поссекеля, пишет .Вопросы целенаправленно строились таким образом, чтобы эксперт отвечал на них в антироссийском ключе. В итоге немца подвели к выводу, что современная Россия "тревожно напоминает" нацистскую Германию 30-х годов.По факту, интервью не выдерживает никакой критики, так как построено на основании домыслов и предположений. С их помощью "Новая газета" и пытается создать максимально негативный образ России в глазах читателя. Хотя изначально темой беседы было заявлено обсуждение российско-украинских отношений.Собеседник ФАН, политолог Александр Асафов сравнил используемый "новогазетчиками" механизм с "лучшими образцами работ доктора Геббельса"."Они используют практически ту же риторику, только в другом направлении. Для этих так называемых либералов это понятный, вполне рабочий инструмент ведения своей собственной, личной информационной войны против России".Стоит отметить, что прозападная позиция Каныгина всегда открывала перед ним новые горизонты. Так, ему удалось уже дважды интервью у Петра Порошенко, а ведь тот из принципа не идет на контакт с представителями российской прессы. Также лояльность Киева к персоне Каныгина позволила ему попасть к пленным Александру Александрову и Евгению Ерофееву.Крайнее интервью Каныгина считать из ряда вон выходящим явно не стоит. Тональность, заданная "Новой газетой", не меняется уже много лет."В конце концов, такая задача перед ними ставится и теми, кто их финансирует. Павел Каныгин просто делает свою работу так, как привык, с теми же самыми обвинениями в адрес России, Кремля, ополченцев Донбасса и так далее", – заключил Асафов.Как известно, задачу по дискредитации и очернению нашей страны ставит Запад. А Либеральные СМИ зачастую выступают в роли его марионеток.