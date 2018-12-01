Злоумышленник, который ранее был разнорабочим в строительной компании, проник в бытовку и похитил строительные инструменты...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Ново-Переделкино г. Москвы задержали 19-летнего приезжего по подозрению в краже из организации.В полицию поступило сообщение от представителя строительной компании, который рассказал, что из строительной бытовки, расположенной на территории строящегося объекта на Боровском шоссе, пропали различные строительные инструменты: сварочный аппарат, аккумуляторы для инструментов, наборы ключей, детали для монтажа и другие. Общая сумма ущерба составила более 400 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска территориального ОМВД задержали подозреваемого. Им оказался 19-летний неработающий приезжий.Установлено, что злоумышленник, который ранее был разнорабочим в вышеуказанной строительной компании, проник в бытовку и похитил строительные инструменты. Затем он их продал, а вырученными средствами от продажи распорядился по своему усмотрению.Следственным отделением ОМВД России по району Ново-Переделкино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-39