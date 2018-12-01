В эти выходные хорошей идеей будет не держаться за свои планы, а быть максимально легкими на подъем. Если вам внезапно поступило некое предложение о проведении досуга, то пусть вас не останавливает тот факт, что у вас уже что-то запланировано.

эти выходные хорошей идеей будет не держаться за свои планы, а быть максимальнолегкими на подъем. Если вам внезапно поступило некое предложение о проведении досуга,то пусть вас не останавливает тот факт, что у вас уже что-то запланировано."Cамымлучшим отдыхом в ближайшие дни станет именно спонтанно организованный досуг. Особенноэто касается каких-то мероприятий с детьми, а также романтических свиданий и каких-тоинтересных творческих возможностей, – пояснила синхролог-консультант НатальяКовалева. – Удачным вариантом будет также не строить никаких планов, а ловить возможностии прислушиваться к собственным желаниям".целом проявление легкости и спонтанности в эти дни будут исключительно благоприятныво многих других делах. В то же время внедрить эту идею в сознание и, что главное, осуществитьна практике, будет не так легко. Многие будут тяготеть к чему-то рутинному. Однако, если вам все таки удастся вырваться из чего-то привычного(даже если оно кажется уютным и приятным), то результат вас весьма и весьма порадует.