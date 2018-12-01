Московский Спартак, проигравший в пятом туре группового этапа футбольной Лиги Европы венскому Рапиду, сохранил шансы на выход в плей-офф турнира. Для этого красно-белым в заключительном раунде необходимо будет на выезде победить испанский Вильярреал с любым счетом.

Московский "Спартак", проигравший в пятом туре группового этапа футбольной Лиги Европы венскому "Рапиду", сохранил шансы на выход в плей-офф турнира. Для этого красно-белым в заключительном раунде необходимо будет на выезде победить испанский "Вильярреал" с любым счетом.Это стало известно после ничейного результата в Глазго, где местный "Рейнджерс" разошелся миром с испанцами – 0:0. В настоящий момент "Спартак" с 5 очками занимает последнее место в группе G.Однако победив "Вильярреал", он сравняется с ним по набранным баллам, но по личным встречам будет выше. Второй участник плей-офф определится в матче между "Рапидом" и "Рейнджерс", у которых на счету 7 и 6 баллов соответственно.Напомним, что заключительный тур группового этапа Лиги Европы состоится 13 декабря. "Спартак" в Испании сыграет с лидером группы G "Вильярреалом".