Священники Сарненской епархии канонической Украинской православной церкви вызваны на допрос в Службу безопасности Украины.

Священники Сарненской епархии канонической Украинской православной церкви вызваны на допрос в Службу безопасности Украины. Повестки были вручены 30 ноября. В частности, архимандрит Иларион обязан прийти на допрос к заместителю начальника следственного отдела УСБУ в Ровенской области 5 декабря, пишет РИА Новости.В пятницу СБУ обыскала жилье настоятеля Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополита Павла.В Русской Православной Церкви действия СБУ расценивают как попытку давления и запугивания священников Московского патриархата перед планируемым получением томоса от Константинополя об автокефалии неканонической УПЦ.Президент Петр Порошенко постоянно нарушает свои обещания не вмешиваться в дела церкви. В Москве политику Киева и Константинополя назвали расколом.