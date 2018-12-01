Группа SEREBRO в претерпела глобальные изменения. Совсем недавно из коллектива ушла Ольга Серябкина, после чего Максим Фадеев объявил о кастинге новых участниц.

Группа SEREBRO в претерпела глобальные изменения. Совсем недавно из коллектива ушла Ольга Серябкина, после чего Максим Фадеев объявил о кастинге новых участниц.Общественность шокировало и известие об уходе Татьяны Моргуновой и Екатерины Кищук будут заменены на других исполнительниц. Эта история стала обрастать массой слухов.Фадеев принял решение выступить с комментарием о переменах в его продюсерском центре. "Мне хотелось бы поставить точку в этих обсуждениях и сказать, что никто никуда не уходит", – неожиданно заявил он.Музыкант заверил, что все остаются в семье MALFA. "Просто теперь каждый в новой роли. Для каждого артиста важно развитие и на данном этапе я решил, что так будет лучше для каждого", – загадочно ответил на вопросы поклонников Фадеев.Ранее сообщалось, что экс-участница "Дома-2" Дарья Друзьяк собирается покорить продюсера Максима Фадеева. Девушка планирует попасть в группу Serebro.Дарья получила общероссийскую известность этой осенью. На ток-шоу она заявила, что беременна от певца Александра Серова.