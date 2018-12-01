Президент США Дональд Трамп заявил, что отменяет пресс-конференцию по итогам G20 из-за смерти Джорджа Буша-старшего.

Американский лидер Дональд Трамп отменил пресс-конференцию после G20 из-за смерти Джорджа Буша-старшего. Политик пообещал, что пресс-конференция состоится после похорон.Об этом он написал твит.Ранее Трамп сообщил, что отменяет встречу с российским президентом Владимиром Путиным из-за инцидента в Керченском проливе. Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что условия для встречи Трампа и Путина появится только после того, как РФ вернет Украине задержанных в Керченском проливе моряков и корабли, передает ТАСС.После несостоявшейся встречи Трампа с Путиным администрации Кремля и США продолжили диалог, в том числе с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.Ушаков подтвердил, что инициатива исходила от американской стороны.