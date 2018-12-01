Школьники госпитализированы, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Прокуратура выясняет обстоятельства, при которых трое казанских школьников отравились крысиным ядом. Инцидент произошел в пятницу, 30 ноября, в Авиастроительном районе столицы Татарстана. Яд в гранулах нашла девочка в одном из школьных помещений, после чего его попробовали она и еще двое мальчиков. Вечером школьники были госпитализированы с признаками отравления.Сейчас специалистами республиканского управления Роспотребнадзора ведется обследование школы. Установлено, что обработка помещения школы от грызунов проводится фирмой дезинфекционного профиля по договору."Выявлены нарушения при организации и проведении обработок, в том числе и то, что приманка для грызунов была разложена в доступном для детей месте", — сообщает Роспотребнадзор.После завершения всех процессуальных действий виновные будут привлечены к ответственности. По информации Минздрава Татарстана, сейчас состояние госпитализированных школьников оценивается как удовлетворительное.В мае прошлого года несколько воспитанников детского сада на Алтае отравились крысиным ядом. Трехлетние дети нашли приманку для крыс под кроватями и съели ее. Воспитатель детсада привлечена к уголовной ответственности. В августе этого года сестры-тройняшки 2014 года рождения из Подмосковья попали в больницу также от отравления крысиным ядом. Дети пострадали от крысиного яда и осенью этого года, когда в Ставропольском крае семь человек (двое взрослых и пятеро детей) отравились во время дератизации в частном доме. Трое детей скончались в больнице.