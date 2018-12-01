Пользователи Сети публикуют кадры последствий мощного землетрясения на Аляске. На этот раз очевидец запечатлел участок трассы, провалившейся прямо вместе с автомобилем. Дорога оказалась полностью разрушена и заблокирована.
Легковой автомобиль оказался в ловушке после того, как провалился вместе с участком дороги – обрушение трассы произошло во время сильного землетрясения на Аляске.
Как сообщалось ранее, вечером в пятницу, 30 ноября, в районе Анкориджа были зафиксированы толчки магнитудой 7,2. В результате стихийного бедствия десятки тысяч людей остались без электричества, некоторые здания получили повреждения, был закрыт международный аэропорт, уже возобновивший свою работу.
Сведений о погибших и пострадавших пока не поступало.
Президент США Дональд Трамп своим распоряжением установил федеральный режим ЧС на территории штата.
После пятничного ЧП специалисты зафиксировали 40 афтершоков, а впоследствии стало известно, что в субботу, 1 декабря, на Аляске произошло новое землетрясение, на этот раз – магнитудой 5,6.
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