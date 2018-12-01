Недавно Анастасия Волочкова снова оказалась в центре очередного скандала, после того, как в эфире программы Новые русские сенсации пнула собаку своего отца. После этого на Волочкову молниеносно обрушился шквал критики.

Недавно Анастасия Волочкова снова оказалась в центре очередного скандала, после того, как в эфире программы "Новые русские сенсации" пнула собаку своего отца. После этого на Волочкову молниеносно обрушился шквал критики.К народному гневу подключился и известный телеведущий Иван Ургант". В самом начале своей программы он обратился к четвероногим зрителям программы и поздравил их со Всемирным днем домашних животных.Поступок балерины настолько возмутил шоумена, что он, а также ряд молодых музыкантов от имени псов записали для Волочковой оскорбительный клип. Кроме того, в новом видео они поддержали пострадавшего бульдога и заставили Анастасию извиниться.В юмористическом видео псы рассказывают, как будут мстить балерине, если она не извинится. Они обещают порвать ее пуанты, а также пустить ей на лицо слюну во время сна.Ранее Анастасия Волочкова приняла участие в шоу "Звезды сошлись" на НТВ. Новый выпуск был посвящен сенсационной свадьбе продюсера Бари Алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной, однако балерина нашла возможность рассказать и о своем любимом мужчине.Когда-то на 38-летие Анастасии Волочковой ее давний друг Бари Алибасов подарил ей веники для бани (зная, насколько балерина любит попариться), куски мяса (дескать, это кости врагов, которые следовало закопать) и живого козленка (со словами, что Анастасии нужен настоящий мужик). На шоу "Звезды сошлись" Волочкова рассказала, что животное прожило с ней три дня в доме, а потом она отдала его в частный контактный зоопарк при конноспортивном клубе.