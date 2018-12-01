В ночь на 30 ноября дом вице-канцлера и министра финансов Германии Олафа Шольца, расположенный на западе Гамбурга, подвергся нападению вандалов.

В ночь на 30 ноября дом вице-канцлера и министра финансов Германии Олафа Шольца, расположенный на западе Гамбурга, подвергся нападению вандалов. О происшествии сообщило информационное агентство DPA.Как уточняется, группа из 14 человек подожгла автомобильную шину у крыльца здания, а затем закидала его банками с краской. После этого злоумышленники скрылись, передает ТАСС.В настоящее время правоохранители ведут расследование ЧП.В момент нападения Олафа Шольца не было дома. Сейчас он вместе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель совершает поездку в Аргентину на саммит "Большой двадцатки".