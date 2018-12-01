Генсек Христианско-демократического союза Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, комментируя инцидент с нарушением украинскими кораблями границы РФ, предложила ЕС и США обсудить возможность закрыть свои порты для российских судов из Азовского моря. С такой же инициативой выступил глава МИД Украины.

Генеральный секретарь Христианско-демократического союза Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, комментируя инцидент с нарушением украинскими кораблями границы России 25 ноября, предложила ЕС и США обсудить возможность закрыть свои порты для российских судов из Азовского моря.Как отметила политик, если выяснится, что "агрессия исходила от России", западные страны должны будут дать "четкий ответ".В качестве одного из возможных вариантов генсек ХДС предложила "недопущение вхождения российских судов, приходящих из региона Азовского моря в европейские и американские порты, пока ситуация с Украиной не будет разрешена". Ее слова приводит РИА Новости.Со своей стороны глава МИД Украины Павел Климкин сообщил, что после того, как российские пограничники задержали три украинских корабля за нарушение границы, в Киеве обсуждается несколько вариантов действий, в том числе закрытие ряда украинских портов для российских судов.Комментируя эту инициативу, депутат Госдумы от Крыма Дмитрий Белик указал, что она свидетельствует о потере дипломатических навыков украинскими политиками."Складывается впечатление, что главный дипломат Украины мыслит категориями героя книги "Собачье сердце": взять и все запретить", — сказал Белик. Это доказывает, продолжил он, что Украина на сегодняшний день не располагает ни вменяемыми политиками, ни подкованными дипломатами. Депутат напомнил, что истинная дипломатия — это ведение переговоров именно за столом, "без бряцания оружием и размахивания кулаками".