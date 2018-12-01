Призыв запретить россиянкам въезд на Украину похож на ожившую шутку пользователей соцсетей, заявил первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

Призыв запретить россиянкам въезд на Украину похож на шутку из соцсетей, заявил зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич. По его словам, любой бред в соцсетях украинские чиновники берут на вооружение.Малькевич даже высказал предположение, что в поисках вдохновения депутаты мониторят российские сегменты "Фейсбука" и "ВК", передает РИА Новости.Ранее украинский лидер Петр Порошенко сообщил о запрете на въезд в страну для россиян в возрасте от 16 до 60 лет.Замглавы фракции "Народный фронт" в Верховной раде Андрей Тетерук тут же призвал запретить въезд россиянкам.Ранее заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапарова сообщила, что въезд в Крым и Донбасс для иностранных журналистов запрещен на время действия военного положения​​​. Она полагает, что на Украине, где и без того творится беззаконие, произойдет полная зачистка информационного пространства.