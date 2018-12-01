В поселке Ярославский Приморского края двое полицейских спасли из горящей квартиры многодетную семью из пяти человек, в том числе троих маленьких детей.

В поселке Ярославский Приморского края двое полицейских спасли из горящей квартиры многодетную семью из пяти человек, в том числе троих маленьких детей. О происшествии сообщили представители УМВД РФ по региону.Как уточняется, во время патрулирования старшие сержанты полиции Сергей Крупенко и Павел Шлапак увидели огонь на балконе четвертого этажа жилого дома. Они сообщили о ЧП в дежурную часть отдела полиции, а сами забежали в подъезд и начали стучать в дверь, пытаясь попасть в квартиру. Дверь открыла заплаканная 10-летняя девочка. Из квартиры доносился детский плач.Полицейские вывели девочку в подъезд. Она рассказала о двух маленьких братьях и родителях, оставшихся в квартире. Павел Шлапак обнаружил в дальней комнате двух детей 3 и 4 лет, взял их на руки и вынес из помещения, передав соседке по лестничной площадке. В это время Сергей Крупенко в другой комнате сквозь клубы дыма увидел спящих на кровати мужчину и женщину.Взрослые, надышавшиеся угарного газа, с трудом пришли в себя. Сотрудники полиции вывели их из квартиры и пошли с обходом по квартирам, передает РИА Новости. Вскоре пожар был потушен.