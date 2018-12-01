Общенациональный траур будет объявлен в США в связи со смертью 41-го президента Джорджа Буша-старшего.

Общенациональный траур будет объявлен в США в связи со смертью 41-го президента Джорджа Буша-старшего. Об этом говорится в заявлении, сделанном пресс-секретарем Белого дома Сарой Сандерс. Траур планируется объявить 5 декабря.Также представитель Белого дома сообщила, что действующий президент США Дональд Трамп и первая леди приедут на похороны Буша-старшего в кафедральный собор Вашингтона. Приглашение поступило от семьи скончавшегося экс-президента.Джордж Герберт Уокер Буш скончался в пятницу в Хьюстоне на 95-м году жизни​​​, пережив свою супругу Барбару, с которой они прожили 73 года, на семь месяцев. Буш занимал пост главы государства в 1989—1993 годах. Международная политика, проводимая Бушем, отмечена военными операциями, проведенными в Панаме, на Филиппинах и в Персидском заливе. Буш-старший также занимал посты 11-го директора Центральной разведки США (1976—1977 годы) и 43-го вице-президента США (1981—1989 годы). У главы политической династии пятеро детей, 17 внуков и восемь правнуков. Его сын — Джордж Буш-младший — был американским президентом с 2001-го по 2009-й годы.