В Томске произошел пожар в магазине Светофор, расположенном в Иркутском проезде в Октябрьском районе. Площадь возгорания составляет 1 тысячу квадратных метров. В результате ЧП никто не пострадал.

В Томске произошел пожар в магазине "Светофор", расположенном в Иркутском проезде в Октябрьском районе. О происшествии сообщили представители пресс-службы ГУ МЧС по Томской области.По предварительной информации, площадь возгорания составляет 1 тысячу квадратных метров. В результате ЧП никто не пострадал. Автодвижение в районе пожара затруднено, передает агентство "Интерфакс".В настоящее время на месте происшествия находятся 60 человек и 21 единица спецтехники. Идет ликвидация возгорания. Пожару присвоен повышенный ранг сложности.