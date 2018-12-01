На полигоне Сары-Шаган в Казахстане успешно испытана модернизированная ракета российской системы противоракетной обороны. Очередной испытательный пуск был произведен боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил России.

На полигоне Сары-Шаган в Казахстане успешно испытана модернизированная ракета российской системы противоракетной обороны (ПРО). Очередной испытательный пуск новой ракеты произвел боевой расчет войск противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил России.По словам командира соединения противоракетной обороны ВКС полковника Сергея Грабчука, после серии испытаний новая противоракета системы ПРО достоверно подтвердила заложенные характеристики и успешно выполнила задачу, с заданной точностью поразив условную цель.Стоящая на вооружении Воздушно-космических сил РФ система ПРО предназначена для защиты города Москвы от ударов средств воздушно-космического нападения. Она также служит для выполнения задач в интересах систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства, уточнили в пресс-службе Министерства обороны России.Предыдущие испытательные пуски новой российской противоракеты также были успешными. Они проводились на том же полигоне Сары-Шаган — в частности, в апреле и июле нынешнего года.