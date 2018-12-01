Военно-воздушные силы Бельгии заявили, что поднимали в воздух самолеты F-16, несущие дежурство в Балтийском регионе, чтобы сопроводить российские истребители.

Военно-воздушные силы Бельгии заявили, что поднимали в воздух самолеты F-16, несущие дежурство в Балтийском регионе, чтобы сопроводить российские истребители.В сообщении, опубликованном в официальном аккаунте Twitter ВВС Бельгии сообщается, что 29 ноября истребители F-16, развернутые для охраны воздушного пространства НАТО в Балтийском регионе, перехватили российские самолеты Су-27 без полетного плана. Текст сопровождается черно-белой видеозаписью, которая, вероятно, была сделана с борта бельгийского истребителя.Hier, les #F16s @beairforce, actuellement déployés dans la région de la Baltique afin de préserver l’intégrité de l’espace aérien @NATO, ont intercepté des avions de combat Flanker russes sans plan de vol. Protéger votre sécurité, c'est notre mission @BelgiumDefence, pic.twitter.com/76KFAj2nY2— Belgian Air Force