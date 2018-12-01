Президент США улетел на саммит в Буэнос-Айресе в ужасном настроении, утверждают американские СМИ. А все потому, что бывший адвокат Трампа Майкл Коэн заявил, что дал ложные показания конгрессу. Так что скандал вокруг бизнеса Трампа разгорелся с новой силой.

Президент США улетел на саммит в Буэнос-Айресе "в ужасном настроении", утверждают американские СМИ. А все потому, что бывший адвокат Трампа Майкл Коэн заявил, что дал ложные показания конгрессу. Так что скандал вокруг бизнеса Трампа разгорелся с новой силой. Подробнее – корреспондент телеканала "Россия 24" Людмила Клыженко.У здания федерального суда на Манхэттене — десятки журналистов. Но бывший адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн проходит мимо без комментариев. Объектом столь пристального внимания он стал после письменного заявления специального прокурора США Роберта Мюллера. Тот сообщил, что экс-адвокат президента лгал конгрессу, когда отвечал на вопросы о проекте "Башни Трампа" в Москве. Коэн говорил, что переговоры завершились почти за год до выборов."Коэн сделал ложное заявление, чтобы свести к минимуму связи между московским проектом и компанией Трампа. А также — чтобы создать ложное впечатление о том, что московский проект закончился до того, как прошло первое собрание сторонников кандидата в президенты в Айове", — заявил специальный прокурор США Роберт Мюллер.Коэн не только вел активную переписку по проекту, но в июне и вовсе собирался поехать на экономический форум в Санкт-Петербург, чтобы "навести мосты" и потом организовать поездку для самого Трампа. А это, по мнению Мюллера, кардинально меняет дело. Ведь в то время Трамп уже официально был кандидатом в президенты США и вести подобные переговоры никак не мог. Однако нынешние адвокаты американского лидера считают: все признания — ради того, чтобы не попасть за решетку."Неудивительно, что Коэн солгал конгрессу. Он известный лжец, который делает все возможное, чтобы избежать тюремного заключения за серьезные преступления, связанные с банковским и налоговым мошенничеством, которые не имели никакого отношения к компании Трампа", — отмечает адвокат президента США Руди Джулиани.Ранее Коэн признался в восьми нарушениях законов, заявив, что действовал якобы по указанию президента. Также он заявил о финансовых махинациях во время предвыборной кампании Трампа. Он заплатил порно-актрисе Сторми Дэниелс за молчание о ее связи с президентом США. Что касается вмешательства России, в рамках которого и ведется это дело, почти за два года следствия — никаких доказательств по-прежнему нет. Зато выясняется все больше и больше любопытных деталей о внутриполитической кухне в Соединенных Штатах.