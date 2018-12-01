Прямой эфир политического ток-шоу Народ против на украинском телеканале ZIK был прерван нападением заместителя министра Юрия Грымчака на депутата Евгения Мураева.

В пятницу прямой эфир политического ток-шоу "Народ против" на украинском телеканале ZIK был прерван нападением заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака на депутата Верховной рады Евгения Мураева.Депутат в своем выступлении подверг сомнению точку зрения, что провокация с попыткой прорыва украинских военных кораблей в Керченском проливе была выгодна России."В этом конфликте была не заинтересована Российская Федерация. Была достигнута одна из целей — сорвалась встреча президентов Соединенных Штатов и России", — отметил Мураев.Слова народного избранника не понравились Юрию Грымчаку. Замминистра обозвал депутата "малоросом" и "подлюкой". Не удовлетворившись вербальной агрессией, чиновник пнул и сломал стойку в студии, за которой стоял Мураев. Её детали упали на депутата.25 ноября корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили госграницу России. Для их задержания российский пограничные корабли применили оружие и таран. Российский суд арестовал украинских моряков и сотрудников СБУ по обвинению в нарушении государственной границы.