В рамках городской акции стражи порядка провели для воспитанников детских садов тематические игры.

В рамках городской акции «Зеленый огонек» инспекторы ГИБДД Отделения МВД России по Киржачскому району провели тематические занятия с воспитанниками детских дошкольных учреждений районного центра.Специально для дошколят было организовано увлекательное «Путешествие в страну правил дорожного движения». Программа была разработана в игровой форме.После представления команд, к юным участникам дорожного движения пришли их друзья – полицейский и Светофор, которые подготовили для ребят различные испытания. Мальчишки и девчонки разгадывали загадки, управляли игрушечными автомобилями, стараясь соблюдать все правила имитированной дороги. Будущие первоклассники показали, что они отлично разбираются в дорожных знаках и сигналах светофора, знают главные правила безопасного поведения на проезжей части и вблизи неё.В заключение мероприятия были подведены итоги. По общему мнению всех членов жюри: победила дружба! Все участники мероприятия получили в подарок тематические закладки для книг и, пообещав быть законопослушными участниками дорожного движения, сфотографировались на память с автоинспекторами.День дорожной безопасности прошел и в старшей группе детского сада № 11. Дошколята вместе с инспектором ГИБДД говорили о правилах безопасного поведения на дороге, о том, как и где должны передвигаться пешеходы. Повторили ребята и правила поведения в автомобиле и общественном транспорте.При подведении итогов профилактических бесед ребята сделали выводы, что знать и применять Правила дорожного движения необходимо и детям, и взрослым.