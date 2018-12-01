Немецкий журналист телеканала ARD Хайо Зеппельт объявил о выпуске нового фильма о нарушениях российскими спортсменами антидопинговых правил. В фильме будет рассказано об работе осведомителей, сотрудничавших со Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

Немецкий журналист телеканала ARD Хайо Зеппельт объявил о выпуске нового фильма о нарушениях российскими спортсменами антидопинговых правил. В фильме будет рассказано об работе осведомителей, сотрудничавших со Всемирным антидопинговым агентством (WADA).Именно информация осведомителей о случаях применения допинга в российском спорте стала основанием для первого фильма Зеппельта в 2014-м году, который в дальнейшем привел к расследованию WADA и последующим дисквалификациям российских спортсменов. Как сообщает РИА Новости, над новым фильмом Зеппельт работал совместно с британским журналистом Ником Батлером.Фильм будет показан на немецком телевидении 2-го декабря.