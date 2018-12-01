На Елисейских полях полиция приступила к разгону манифестантов, применяется слезоточивый газ. Ведущий прямую трансляцию корреспондент RT France Люка Леже был ранен, вероятно, в него попала резиновая пуля.
На Елисейских полях полиция приступила к разгону манифестантов, применяется слезоточивый газ. Ведущий прямую трансляцию корреспондент RT France Люка Леже был ранен, вероятно, в него попала резиновая пуля.
Ему оказывается помощь, написала твит глава телеканала RT France Ксения Федорова.
Число задержанных возросло до 107, 20 человек пострадали, сообщает РИА Новости.
Возле Триумфальной арки уже начались столкновения манифестантов с полицией. Демонстранты попытались захватить КПП на входе в зону акции протеста.
Закрыты семь станций метро. На демонстрациях работают около шести тысяч полицейских и жандармов. Участников акций — 5,5 тысячи, уточняет ТАСС.