На Елисейских полях полиция приступила к разгону манифестантов, применяется слезоточивый газ. Ведущий прямую трансляцию корреспондент RT France Люка Леже был ранен, вероятно, в него попала резиновая пуля.

На Елисейских полях полиция приступила к разгону манифестантов, применяется слезоточивый газ. Ведущий прямую трансляцию корреспондент RT France Люка Леже был ранен, вероятно, в него попала резиновая пуля.Ему оказывается помощь, написала твит глава телеканала RT France Ксения Федорова.Число задержанных возросло до 107, 20 человек пострадали, сообщает РИА Новости.Возле Триумфальной арки уже начались столкновения манифестантов с полицией. Демонстранты попытались захватить КПП на входе в зону акции протеста.Закрыты семь станций метро. На демонстрациях работают около шести тысяч полицейских и жандармов. Участников акций — 5,5 тысячи, уточняет ТАСС.