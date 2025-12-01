В крупных городах региона организована работа мобильных комплексов, в которых местные жители бесплатно и анонимно могут проверить себя на ВИЧ-инфекцию. Акция приурочена к Всемирному дню

В крупных городах региона организована работа мобильных комплексов, в которых местные жители бесплатно и анонимно могут проверить себя на ВИЧ-инфекцию. Акция приурочена к Всемирному дню борьбы со СПИДом, который отмечается 1 декабря. Сегодня, 1 декабря, мобильные комплексы будут работать в Муроме, Александрове, Петушках и Коврове. – Муром:Адрес: ул. Льва Толстого, д. 23 («ДК им. 1100-летия