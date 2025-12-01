В одно монастыре, значить, учился один молодой монах. Однажды он провинился перед своим учителем. Учитель запер его в комнату и сказал:
-Напиши сочинение, да так чобы все слова начинались на одну и ту же букву. А не напишешь, останешься без обеда!!!
Через полчаса молодой монах протянул листок, на котором было написано следующее:
Однажды, осматривая окресности Онежского озера Отец Онуфрий обнаружил обнаженную Ольгу.
-Ольга, отдайся, облигациями озолочу!
Ольга отдалась. Отведав онного, Отец Онуфрий от оплаты отказался. Обманутая, оскорбленная, обозленная Ольга огрела Отца Онуфрия огромной
оглоблей, отрубив одновременно онному окоянный отросток, отчего Отец Онуфрий околел.
Прочитав, Отец Онуфрий написАл:
Отлично, окаянный окаянный отрок. Отбудь обедать. Отец О
