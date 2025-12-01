Доходы запланированы в размере 119,5 млрд рублей, расходы составят 131 млрд рублей.

Депутаты Законодательного Собрания Владимирской области одобрили в первом чтении проект бюджета региона на 2026 год. Доходы запланированы в размере 119,5 млрд рублей, расходы составят 131 млрд рублей.Социальная направленность бюджета остается приоритетной. Каждый третий рубль будет направлен на поддержку семей и детей. Предусмотрены средства на развитие образования, здравоохранения, культуры и спорта, подробности в пресс-службе ЗС.Важные параметры будущего бюджета заключаются в сохранении всех социальных обязательств, повышении МРОТ до 27 093 рублей, индексации социальных выплат на 5,4% с 1 января 2026 года, а также в увеличении стипендий для студентов техникумов с 1 сентября следующего года.Председатель Счетной палаты Ирина Тулякова подтвердила обоснованность всех источников доходов и наличие резервов для дополнительных поступлений."Все планируемые объемы расходов бюджета позволят финансово обеспечить как действующие, так и вновь принимаемые бюджетные обязательства. При формировании проекта бюджета учтены ограничения по размеру дефицита, государственному долгу и расходам на его обслуживание”, - подчеркнула Ирина Тулякова.Перед голосованием к депутатам и всем присутствующим обратилась председатель Законодательного Собрания Ольга Хохлова. Она напомнила, что проект бюджета прошел публичные слушания, по итогам которых депутаты подготовили рекомендации.Депутаты внесли ряд рекомендаций по улучшению бюджета, включая совершенствование механизма выравнивания бюджетной обеспеченности муниципалитетов, усиление контроля за восстановлением прав обманутых дольщиков, финансирование капитального ремонта малоэтажных домов, обеспечение школ и колледжей доступом к интернету.