Энергетики «Владимирэнерго» продолжают укреплять электроснабжение области.

На оперативном совещании под руководством губернатора Александра Авдеева обсудили готовность электросетей региона к зимнему периоду.Как в правительстве области, энергетики «Владимирэнерго» продолжают укреплять электроснабжение области. За текущий год специалисты расчистили более 1,8 тысяч гектаров просек, ввели в эксплуатацию 422 километра обновленных линий электропередачи.Готовность к ЧП находится на высоком уровне. Для оперативного реагирования сформированы специальные бригады: 40 бригад по распределительным сетям, 8 бригад по линиям электропередачи и 16 бригад по подстанциям.Положительная динамика видна в снижении аварийности — за год показатель уменьшился на 20%. Однако остаются проблемные зоны в лесных массивах и болотистой местности.Губернатор отреагировал на обращения жителей деревни Исаевка Александровского района и поручил устранить нарушения. Также глава региона отметил проблемы с электроснабжением в поселке Ставрово.Александр Авдеев подчеркнул важность поддержания готовности к природным вызовам, особенно в зимний период. Все сигналы от жителей должны стать основанием для оперативных действий.Плановые работы по улучшению электросетей продолжаются. Проблемные участки включаются в производственные программы и поэтапно устраняются.