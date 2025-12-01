Депутат Госдумы РФ Игорь Игошин в качестве регионального руководителя федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» посетил Ковров, где осмотрел благоустроенные территории.

Депутат Госдумы РФ Игорь Игошин в качестве регионального руководителя федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» посетил Ковров, где осмотрел благоустроенные территории. На своей официальной в соцсети парламентарий подвёл некоторые итоги реализации данной программы в городе воинской славы в 2025 году.В текущем году в Коврове преобразились три общественные территории: городской пляж на озере Старка, а также скверы на улицах Строителей и Белинского. Благоустройство этих объектов поддержали сами горожане. Люди по достоинству оценили положительные изменения, произошедшие в их родном городе.На реализацию всех трёх проектов было выделено около 48,5 млн рублей. Сэкономленные в ходе торгов средства направили на установку скамеек, урн, спортивных и игровых объектов. Более 1 млн рублей пошло на обустройство дополнительного освещения сквера на улице Белинского.К сожалению, благоустроенные территории уже пострадали от действий хулиганов. Так, в Берёзовой роще успели сломать скамейки и молодые деревца. Впрочем, как подчеркнул Игорь Игошин, вандализм — не повод опускать руки. Город и дальше будет преображаться на радость добропорядочным жителям.«Партийная программа будет работать до 2030 года. Постараемся в это время сделать всё возможное, чтобы Ковров и другие территории региона стали более привлекательными для людей», — написал депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.