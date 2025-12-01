Образование нового уровня появилось в городе благодаря проекту «Профессионалитет».

Рабочая поездка губернатора Александра Авдеева в Муром показала, как федеральные и региональные программы меняют облик города. Глава региона вместе с главой округа Евгением Рычковым оценил результаты развития территории.Образование нового уровня появилось в городе благодаря проекту «Профессионалитет». На базе Муромской инженерно-технической академии создали современный образовательно-производственный кластер. За полгода здесь провели ремонт, оборудовали лаборатории и мастерские.В образовательный кластер вошли также Ковровский промышленно-гуманитарный колледж и Высшая государственная инженерно-техническая школа во Владимире.Развитие начинается с детства. В детском саду №62 работает уникальный технопарк «Кванториум», где дети изучают робототехнику и основы инженерии. В этом году сад отремонтировали по нацпроекту «Семья».Коммунальная модернизация идет полным ходом. На пересечении улиц Московской и Вишнёвой идет санация канализационного коллектора. Специалисты используют современный метод: с помощью робота очищают старую трубу и протягивают новый рукав.Транспортная проблема встала остро с закрытием Штапского моста. Он соединяет микрорайоны Штап и Якиманская слобода с центром города. Власти рассматривают два варианта: построить новый типовой мост или разработать индивидуальный проект.Благоустройство города идет активными темпами. По проекту «Благодвор» обновили 126 дворов. На улице Кирова появилась «Поляна сказок», а Окский парк соединили с набережной. Планируется дальнейшее развитие общественных пространств.Спортивный потенциал Мурома растёт. По проекту «Бизнес-спринт» построили модульный спортивный зал на улице Ленина. Губернатор предложил создать центр пауэрлифтинга и тяжелой атлетики.