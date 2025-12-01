При ремонте ротонды.

В Гусь-Хрустальном Владимирской области возбуждено уголовное дело по факту превышения служебных полномочий должностными лицами МКУ «Служба единого заказчика». Об этом рассказалиВ ходе прокурорской проверки выяснилось, что в 2021 году был заключен контракт на сумму свыше 32 млн рублей с ООО «Трансспецстрой», включающий установку парковой ротонды. В 2022 году были подписаны акты о выполнении работ по установке ротонды «Манчестер» на сумму почти 2 млн рублей, хотя её реальная стоимость составила чуть более 1,2 млн.Таким образом, более 800 тысяч рублей были похищены подрядчиком в сговоре с должностными лицами МКУ «СЕЗ». По материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело по статье о превышении полномочий, совершённом группой лиц по предварительному сговору из корыстной заинтересованности. Как рассказали в СУ СК РФ по региону, ранее уже было возбуждено дело о мошенничестве в крупном размере. Идет расследование обоих дел.