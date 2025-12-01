Злоумышленники использовали поддельные документы для незаконного захвата участков.

Схема мошенничества : преступники находили пожилых людей, вписывали их данные в поддельные свидетельства о праве собственности на землю старого образца. После этого участки быстро перепродавались третьим лицам.Жертвы обмана получали от мошенников от 15 до 50 тысяч рублей, в то время как основная прибыль от продажи земель уходила организаторам аферы.Правоохранительные органы уже направили в суд 5 исков об изъятии незаконно присвоенных участков. Общая стоимость объектов превышает 4 миллиона рублей.Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Расследование еще двух случаев незаконного присвоения земельных участков находится под контролем прокуратуры.Проверка продолжается, и правоохранители не исключают выявления новых фактов незаконного захвата государственных земель.