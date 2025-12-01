Накануне Дня матери в Юрьев-Польском на базе комплексного центра социального обслуживания населения открылся Семейный многофункциональный центр. Семьи с детьми получили доступ к

Накануне Дня матери в Юрьев-Польском на базе комплексного центра социального обслуживания населения открылся Семейный многофункциональный центр. Семьи с детьми получили доступ к социальным, юридическим и административным услугам в режиме «одного окна». Специалисты СМФЦ сопровождают заявителей от момента обращения до полного решения проблемы. В церемонии открытия Семейного МФЦ приняли участие и.о. министра соцзащиты Владимирской области Ольга