Он оборудовал «грядки» в квартире.

Во Владимире местный житель предстанет перед судом за попытку самолечения депрессии с помощью псилоцебиновых грибов. Об этом27-летний мужчина, ранее употреблявший наркотики, не найдя помощи у психологов, решил выращивать запрещенные грибы дома. Он оборудовал «грядки» в квартире, обеспечив необходимые условия для роста. Спустя три месяца полиция обнаружила у него не менее 51 плодового тела грибов, содержащих псилоцин.Уголовное дело по статье о культивировании наркотикосодержащих растений в крупном размере направлено в Октябрьский районный суд, обвиняемому грозит, в том числе, лишение свободы.