Утром 1 декабря жители Владимирской области получили СМС-оповещения от МЧС России об угрозе атаки БПЛА. Сообщение поступило в 05:29. Спустя полтора часа, в 07:18, отбой тревоги был объявлен.Несмотря на снятие непосредственной угрозы, жителям напоминают о необходимости соблюдать меры предосторожности.В случае обнаружения любых обломков беспилотных аппаратов категорически запрещается к ним приближаться. Вместо этого следует немедленно сообщить о находке по единому телефону спасения 112.