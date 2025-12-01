Решили два калмыка поехать отдохнуть на Кавказ: природа, шашлык, водочка. Едут на машине, увидили красивое место у подножъя горы и решили
передохнуть. Вышли, разложили дастархан(стол на земле), достали мясо, водочку. Видят, с горы горец какой-то несется, а за ним медведь гонится.
И пробегает по их дастархану, и медведь следом за ним.
Возмущенные мужики вскакивают:
- Слушай, Сангаджи, пойдем разберемся, что за дела!!!
Ушли. Пришли минут через 5.
И начинают друг другу рассазывать, как они молотили горца:
- Я сначала ногой, а потом рукой и т. д
- Сангаджи, а тот в шубе не плохо дерется!!!
