Александровский городской прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя посёлка Балакирево, обвиняемого в хулиганстве. 24 мая 2025 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения гулял со своей собакой возле спорткомплекса «Рубин». Абсолютно беспричинно он спустил пса с поводка и натравил на подростков, которые там гуляли. После того, как собака укусила 17-летнего юношу, за