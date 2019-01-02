Представители 16 антидопинговых агентств выступили с коллективным заявлением относительно ситуации вокруг статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Страны призвали WADA не медлить с решением по России.

Представители 16 антидопинговых агентств выступили с коллективным заявлением относительно ситуации вокруг статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Страны призвали WADA не медлить с решением по России.Заявление было подписано такими странами, как США, Австралия, Новая Зеландия, Япония, Дания, Австрия, Канада, Швеция, Польша, Нидерланды, Германия, Франция, Сингапур, Ирландия, Финляндия и Норвегия."Россия не выполнила своих обязательств и теперь мы призываем WADA проявить жесткость и незамедлительно принять решение, — цитирует заявление Спорт24.Ru со ссылкой на RTE Sport. – Нужно учитывать, что российская сторона пропустила крайний срок предоставления данных московской антидопинговой лаборатории. Мы понимаем, что РУСАДА предпринимает попытки исправить имеющиеся проблемы, но 20 сентября были объявлены конкретные условия будущего сотрудничества. Не предоставив данные, дальше возможен только один путь"."Ситуация важна, и она не подразумевает то, что России будут даны еще две недели для выполнения требований. В интересах движения за чистый спорт WADA должна рассмотреть вопрос дальнейшей судьбы РУСАДА без промедлений".Напомним, что накануне всемирная организация предоставила российской стороне новый дедлайн для того, чтобы вновь получить допуск до московской лаборатории. Теперь у России есть время до окончания новогодних праздников.