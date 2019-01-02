Актер Владимир Иванович Дыховичный скончался в возрасте 30 лет. Об этом вдова режиссера Ивана Дыховичного Ольга написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Актер Владимир Иванович Дыховичный скончался в возрасте 30 лет. Об этом вдова режиссера Ивана Дыховичного Ольга написала на своей странице в социальной сети Facebook.Опубликовав фотографию артиста, Ольга Дыховичная написала: "RIP".О подробностях случившегося пока ничего не сообщается.Владимир Дыховичный окончил ВГИК, он снимался в кинофильме "Лето" Кирилла Серебренникова, сериале "Бессонница" и других. Владимиру Ивановичу Дыховичному было 30 лет, сообщает РИА Новости.