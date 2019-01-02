Главные звезды страны – те, о ком наш портал писал на протяжении года, обратились к читателям с приветствиями и пожеланиями.

Главные звезды страны – те, о ком наш портал писал на протяжении года, обратились к читателям с приветствиями и пожеланиями.Александр Панайотов – один из самых востребованных сегодня молодых артистов. Но каково же было удивление его многочисленных поклонников, когда они узнали, что певец давно и счастливо женат.Рассказал он про отношения со своим продюсером Григорием Лепсом. "Когда Гриша предложил мне с ним поработать, я долго думал, а потом понял: с этим человеком можно сварить кашу, и эта каша будет вкусной! – сообщил Панайотов. – Сегодня для меня Лепс – не только продюсер, друг и наставник, – улыбнулся Александр. – Это для меня отец родной! Дело в том, что с биологическим отцом мои отношения не сложились так же хорошо, как с Лепсом, который в итоге вкладывает в меня всю душу. И Лепса я называю просто – папа". Обрести таких людей артист желает каждому в новом году!