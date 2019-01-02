Гражданин США Пол Уилан, которого задержали в России при проведении шпионской акции, ранее был уволен из армии за воровство. Об этом сообщило издание The Washington Post, ссылаясь на военные документы.

Гражданин США Пол Уилан, которого задержали в России при проведении шпионской акции, ранее был уволен из армии за воровство. Об этом сообщило издание The Washington Post, ссылаясь на военные документы.Ранее компания BorgWarner сообщила, что Пол Уилан – ее директор в сфере безопасности.Как уточняет газета The Washington Post, Уилан вступил в ряды морской пехоты Соединенных Штатов в 1994 году, дважды был в Ираке. В 2008 году Уилана уволили из армии за недостойное поведение после того, как осудили по ряду пунктов, связанных с воровством.По данным издания, с 2007 года Уилан регулярно приезжал в Российскую Федерацию. Знакомые Уилана сообщили газете, что он "высоко оценивает" Россию и владеет русским языком на базовом уровне.Ранее СМИ сообщали, что сотрудники ФСБ задержали в Москве гражданина США Пола Уилана при проведении шпионской акции. Было возбуждено уголовное дело, напоминает РИА Новости. США подтвердили, что Министерство иностранных дел РФ официально уведомило их о задержании в Москве американского гражданина. Представитель госдепартамента США, сообщивший об этом, отказался предоставить дополнительные детали из соображений конфиденциальности.По словам брата Уилана, задержанный – бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу.Пока американская сторона не подтверждает, что задержанный является именно Полом Уиланом.