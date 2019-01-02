На околоземной орбите развалился на части американский спутник Orbcomm FM16, который был запущен в августе 1998 года.

На околоземной орбите развалился на части американский спутник Orbcomm FM16, который был запущен в августе 1998 года. В результате образовалось 34 обломка, сообщает РИА Новости со ссылкой на 18 эскадрилью контроля космического пространства ВВС США. Неизвестно, представляют ли обломки опасность для других находящихся на орбите спутников.Разрушение произошло под Новый год, в конце декабря 2018 года. Спутник работал на высоте 790 километров, угол наклонения его орбиты составлял 45 градусов.Orbcomm — серия низкоорбитальных спутников связи, управляемых американской компанией спутниковой связи Orbcomm. В настоящее время вокруг Земли вращается 50 таких спутников. Спутники именно этой серии были выведены на орбиту ракетой Falcon 9 22 декабря 2015 года. Эта дата знаменательна тем, что тогда SpaceX впервые удалось приземлить первую ступень носителя.