Главные звезды страны – те, о ком наш портал писал на протяжении года, обратились к читателям с приветствиями и пожеланиями.

Главные звезды страны – те, о ком наш портал писал на протяжении года, обратились к читателям с приветствиями и пожеланиями.Об Аните Цой в 2018-м часто писали в связи с болезнями. Например, в октябре певице пришлось прервать гастроли из-за сильной боли – ее привезли в московскую больницу из Краснодарского края и сделали операцию по удалению желчного пузыря.За несколько недель до госпитализации врачи настаивали на срочном лечении, запрещая артистке перелеты и выступления. Однако Анита проявила волевой характер и решила, что шоу должно продолжаться. Этого же – сил, терпения и мужества – она желает всем в наступающем году! Ну и, конечно, чтобы никаких болезней!