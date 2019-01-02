Водитель крана-манипулятора получил серьезные травмы, а его пассажир в результате ДТП на юго-западе Москвы, сообщили в столичном управлении ГИБДД. Очевидец снял на видео последствия столкновения с надземным переходом.

Водитель крана-манипулятора получил серьезные травмы, а его пассажир в результате ДТП на юго-западе Москвы, сообщили в столичном управлении ГИБДД. Очевидец снял на видео последствия столкновения с надземным переходом.Инцидент произошел днем 2 января на пересечении Хамовнического вала и улицы Ефремова. Как можно судить по кадрам, водитель забыл опустить стрелу крана после погрузки бытовок и по пути сначала зацепил пешеходный мост, а потом провода. Машина ушла вправо и остановилась в нескольких сантиметрах от столба, одна из бытовок вывались из кузова.Жертвой ДТП стал пассажир манипулятора, водитель был госпитализирован, о его состоянии ничего не сообщается.Предварительный осмотр свидетельствует о том, что конструкция перехода не получила серьезных повреждений, однако окончательный вердикт вынесут эксперты.