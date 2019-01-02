Госсекретарь США Майк Помпео обсудил с новым министром иностранных дел Бразилии Эрнесту Араужем совместные усилия против авторитарных режимов в Латинской Америке.

Против авторитарных режимов в Латинской Америке выступил госсекретарь США Майкл Помпео. Он обсудил с новым министром иностранных дел Бразилии Эрнесту Араужем дальнейшую совместную работу.Среди стран, не разделяющих демократические ценности, Помпео назвал Венесуэлу, Кубу, Никарагуа.1 января официально вступил в должность Жаир Болсонару, победивший на выборах президента Бразилии в октябре 2018 года. Церемония инаугурации в бразильской столице. Болсонару принес присягу на специальном заседании нижней палаты парламента. Болсонару представляет консервативную Социал-либеральную партию. Наблюдатели сходятся во мнении, что Бразилию теперь ожидает резкий поворот "направо", передает РИА Новости.