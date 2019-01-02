Слухи вокруг личной жизни Ксении Собчак становятся все более противоречивыми. Поговаривают, что ведущая встретила Новый год в компании режиссера Константина Богомолова, которого называют ее любовником.

Слухи вокруг личной жизни Ксении Собчак становятся все более противоречивыми. Поговаривают, что ведущая встретила Новый год в компании режиссера Константина Богомолова, которого называют ее любовником.Слухи о том, что праздновать наступление Нового года Ксения Собчак собирается без своего мужа Максима Виторгана, появились незадолго до наступления праздника. Люди поговаривают, что так и произошло.Дескать, ведущую видели ведущую в компании режиссера Константина Богомолова. "Как пишут инсайдеры, пара пришла на новогоднюю вечеринку в Agalarov Estate и не скрывала своих отношений, целуясь на людях", – передает издание People Talk.Сама Собчак слухи о своей личной жизни не комментирует. В Instagram она лишь сообщила, что новогодние каникулы потратит на безделье и просмотр сериалов. А до этого ведущая писала, что она счастлива и любима.Кем именно она любима, Собчак не уточнила. Однако досужие сплетники предположили, что речь идет вовсе не о ее законном супруге. Как сообщает telegram-канал spletni_tg, этот новый год Максим и Ксения будут встречать порознь.