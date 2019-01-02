Американский телеканал CNN назвал российским Симферополь в подписи под фотографией города. Это возмутило представителей посольства Украины в США. Они призвали CNN лучше проверять факты.

Американский телеканал CNN назвал российским Симферополь в подписи под фотографией города. Это возмутило представителей посольства Украины в США. Они призвали CNN лучше проверять факты.В посольстве Украины отметили, что Симферополь является украинским городом на Крымском полуострове и был оккупирован Россией. "Не следуйте российскому сценарию", — предостерегают представители украинской дипмиссии в Twitter.Не понравилось украинским дипломатам и то, что опубликованны снимок Симферополя был сделан фотографом из российского государственного информационного агентства, передает "Интерфакс".Американский телеканал опубликовал ранее подборку фотографий о том, как в разных странах проходит празднование Нового года. В ней фигурировало и фото из Симферополя с подписью "Simferopol, Russia".