Телепроект Дом-2 идет на канале ТНТ уже 14 лет и все это время многие зрители возмущаются творящейся на экранах безнравственностью. Однако шоу, кажется, непотопляемо. И в 2019 году оно по прежнему будет радовать зрителей скандалами, драками и всем, чем так славится.

Телепроект "Дом-2" идет на канале ТНТ уже 14 лет и все это время многие зрители возмущаются творящейся на экранах безнравственностью. Однако шоу, кажется, непотопляемо. И в 2019 году оно по прежнему будет радовать зрителей скандалами, драками и всем, чем так славится."Год для всех участниковэтого реалити-шоу будет насыщенным – много свадеб, беременностей, детей,скандалов, драк, примирений, слез, смеха – все в лучших традициях "Дома-2", – рассказала "Дни.ру" ."Что касаетсявопроса, который волнует многих, закроют ли этот проект – я не вижу этого.Слишком многим людям интересно наблюдать за жизнью обитателей "Дома-2". Аудиторияэтого проекта до сих пор огромная, что отражается на рейтингах. А раз эторейтинговое шоу, то ни один телевизионный босс не станет закрывать такойпроект. Кстати, среди зрителей "Дома-2" много людей пенсионного возраста истарше. Как ни странно, но его смотрит не только молодежь", – подчеркнула экстрасенс."Я не вижу тамникаких смертей, но негативные события будут. Как и в жизни, на проекте кому-томожет стать плохо, у кого-то будут проблемы со здоровьем. Кто-то может получитьтравму, оказаться в больнице. Даже насъемочной площадке может произойти несчастный случай – на кого-то из участниковупадет осветительный прибор или у кого-то загорится одежда от костра на поляне.Здесь на "Доме-2" может быть все, что угодно. Не случайно именно этот проект вотуже 14 лет не сходит с экранов телевизоров. У него уже сформировалась своясобственная энергетика, как бы странно это не звучало", – заключила Саона.