Телепроект Дом-2 идет на канале ТНТ уже 14 лет и все это время многие зрители возмущаются творящейся на экранах безнравственностью. Однако шоу, кажется, непотопляемо. И в 2019 году оно по прежнему будет радовать зрителей скандалами, драками и всем, чем так славится.
Телепроект "Дом-2" идет на канале ТНТ уже 14 лет и все это время многие зрители возмущаются творящейся на экранах безнравственностью. Однако шоу, кажется, непотопляемо. И в 2019 году оно по прежнему будет радовать зрителей скандалами, драками и всем, чем так славится.
"Год для всех участников
этого реалити-шоу будет насыщенным – много свадеб, беременностей, детей,
скандалов, драк, примирений, слез, смеха – все в лучших традициях "Дома-2", – рассказала "Дни.ру" .
"Что касается
вопроса, который волнует многих, закроют ли этот проект – я не вижу этого.
Слишком многим людям интересно наблюдать за жизнью обитателей "Дома-2". Аудитория
этого проекта до сих пор огромная, что отражается на рейтингах. А раз это
рейтинговое шоу, то ни один телевизионный босс не станет закрывать такой
проект. Кстати, среди зрителей "Дома-2" много людей пенсионного возраста и
старше. Как ни странно, но его смотрит не только молодежь", – подчеркнула экстрасенс.
"Я не вижу там
никаких смертей, но негативные события будут. Как и в жизни, на проекте кому-то
может стать плохо, у кого-то будут проблемы со здоровьем. Кто-то может получить
травму, оказаться в больнице. Даже на
съемочной площадке может произойти несчастный случай – на кого-то из участников
упадет осветительный прибор или у кого-то загорится одежда от костра на поляне.
Здесь на "Доме-2" может быть все, что угодно. Не случайно именно этот проект вот
уже 14 лет не сходит с экранов телевизоров. У него уже сформировалась своя
собственная энергетика, как бы странно это не звучало", – заключила Саона.